Аксёнов: идеология украинского нацизма должны быть признана преступной

Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на состоявшийся в Киеве факельный марш, посвященный дню рождения Степана Бандеры.
Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook отреагировал на очередной марш на Украине, посвященный Бандере. По мнению главы Крыма, это подтверждение того, что нацизм является неотъемлемой частью украинской национальной идеологии.
Сергей Аксёнов: «Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым».
Аксёнов напомнил, что киевские власти в разных городах присвоили имя Степана Бандеры более чем трем десяткам улиц, парков и скверов. В связи с этим он отметил, что поддерживает идею провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям украинского нацизма. На нее пригласят представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Белоруссии, Израиля, Польши и украинских антифашистов. Как подчеркнул Аксёнов, он считает, что необходимо на международном уровне добиваться признания преступной идеологии украинского нацизма.
Сергей Аксёнов: «Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно».
Аксёнов также обратил внимание на то, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица. По его мнению, они поступают так, потому что знают негативное отношение к ним со стороны большей части населения Украины.
Сергей Аксёнов: «Большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное».
Напомним, накануне вечером сотни радикалов провели в центре Киева факельное шествие, посвященное годовщине со дня рождения Степана Бандеры. В 1940-х годах Организация украинских националистов (запрещенная в РФ), лидером которой был Бандера, уничтожила почти 230 тысяч поляков и евреев. В Польше эти преступления считают геноцидом, а в Израиле возмущены героизацией Бандеры на Украине.
Сергей Аксёнов: «Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым».
Аксёнов напомнил, что киевские власти в разных городах присвоили имя Степана Бандеры более чем трем десяткам улиц, парков и скверов. В связи с этим он отметил, что поддерживает идею провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям украинского нацизма. На нее пригласят представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Белоруссии, Израиля, Польши и украинских антифашистов. Как подчеркнул Аксёнов, он считает, что необходимо на международном уровне добиваться признания преступной идеологии украинского нацизма.
Сергей Аксёнов: «Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно».
Аксёнов также обратил внимание на то, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица. По его мнению, они поступают так, потому что знают негативное отношение к ним со стороны большей части населения Украины.
Сергей Аксёнов: «Большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное».
Напомним, накануне вечером сотни радикалов провели в центре Киева факельное шествие, посвященное годовщине со дня рождения Степана Бандеры. В 1940-х годах Организация украинских националистов (запрещенная в РФ), лидером которой был Бандера, уничтожила почти 230 тысяч поляков и евреев. В Польше эти преступления считают геноцидом, а в Израиле возмущены героизацией Бандеры на Украине.
Комментарии