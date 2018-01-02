Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Мужчина из ревности зарезал знакомого в центре Москвы

    2 комментария

    Мужчина из ревности зарезал знакомого в центре Москвы

    Мужчина из ревности зарезал знакомого в центре Москвы

    В Басманном районе столицы полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, трагедия произошла в квартире в Старокирочном переулке.

    Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний безработный из-за ревности ударил кухонным ножом в грудь мужчину 1992 года рождения. От полученного ранения он скончался на месте.

    Злоумышленника доставили в отдел полиции. Следователи проводят проверку.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru