Мужчина из ревности зарезал знакомого в центре Москвы

В Басманном районе столицы полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, трагедия произошла в квартире в Старокирочном переулке.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний безработный из-за ревности ударил кухонным ножом в грудь мужчину 1992 года рождения. От полученного ранения он скончался на месте.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. Следователи проводят проверку.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний безработный из-за ревности ударил кухонным ножом в грудь мужчину 1992 года рождения. От полученного ранения он скончался на месте.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. Следователи проводят проверку.
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