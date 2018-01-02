Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т. к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Моравецкий заявил, что Варшава помогла снизить напряженность на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом позиция Польши по вопросу мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки остается неизменной: страна не намерена их принимать.Это заявление прокомментировал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.: «Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от „успехов“ Порошенко».Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.