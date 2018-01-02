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    Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

    16 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Николай Лазаренко
    Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

    Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

    Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко
  • Фото: РИА Новости, Николай Лазаренко

    • Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, который накануне заявил об отказе принимать беженцев из мусульманских государств из-за большого потока мигрантов с Украины.

    Моравецкий заявил, что Варшава помогла снизить напряженность на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом позиция Польши по вопросу мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки остается неизменной: страна не намерена их принимать.

    Это заявление прокомментировал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

    Алексей Пушков: «Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от „успехов“ Порошенко».



    Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.

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