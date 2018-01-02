Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, который накануне заявил об отказе принимать беженцев из мусульманских государств
из-за большого потока мигрантов с Украины.
Моравецкий заявил, что Варшава помогла снизить напряженность на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом позиция Польши по вопросу мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки остается неизменной: страна не намерена их принимать.
Это заявление прокомментировал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от „успехов“ Порошенко».
Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.
Это заявление прокомментировал на своей странице в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от „успехов“ Порошенко».
Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т. к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.
Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по релокации.
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