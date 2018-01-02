Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Три человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

    комментировать
    Три человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

    Три человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

    Три человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области
  • Фото: 76.ru

    • ДТП с тремя жертвами произошло утром во вторник на 31-м километре автодороги Ярославль — Углич.

    Как сообщает УМВД России по Ярославской области, автомобиль ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».

    В результате водитель ВАЗа и две пассажирки этого автомобиля погибли на месте. Водитель «Газели» госпитализирован.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru