Три человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

ДТП с тремя жертвами произошло утром во вторник на
31-м километре автодороги Ярославль — Углич.
Как сообщает УМВД России по Ярославской области, автомобиль ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».
В результате водитель ВАЗа и две пассажирки этого автомобиля погибли на месте. Водитель «Газели» госпитализирован.
В результате водитель ВАЗа и две пассажирки этого автомобиля погибли на месте. Водитель «Газели» госпитализирован.
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