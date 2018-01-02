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    Биометрический контроль на границе Украины за первые сутки прошли 1,9 тыс. россиян

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    Биометрический контроль на границе Украины за первые сутки прошли 1,9 тыс. россиян

    Биометрический контроль на границе Украины за первые сутки прошли 1,9 тыс. россиян

    МВД Украины подвело итоги первого дня работы системы биометрического контроля на границе.

    По данным помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, за первые сутки границу пересекло более 3,3 тысяч иностранцев той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. — граждане России. Каких-либо проблем на границе не зафиксировано.

    Олег Слободян: «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют».

    Oleh Slobodyan: За першу добу дії біометричного контролю, провокацій на кордоні не було 💪💪

    Речник #ДПСУ розповів, що ли…

    Posted by МВС України on Monday, January 1, 2018

    Система фиксации биометрических данных начала работу на границе Украины 1 января. Она касается граждан 71 государства, «откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины», и лиц без гражданства.

    В МИД РФ заявили, что этот шаг нарушает многолетнее межправительственное соглашение о безвизовых поездках и принципы цивилизованного общения государств.

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