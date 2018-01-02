Семьи экипажа аргентинской подлодки напишут письмо Путину

Родственники моряков, находившихся на борту пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan, готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
По словам матери одного из членов экипажа, в послании родственники пропавших моряков «хотят поблагодарить (Владимира Путина) за оказанную на данный момент помощь и попросить не отказываться от поисков подлодки», сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинские СМИ.
Подлодка San Juan пропала 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины был отправлен в отставку.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Однако продолжаются поиски самой субмарины, в них участвует и Россия.
Подлодка San Juan пропала 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины был отправлен в отставку.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Однако продолжаются поиски самой субмарины, в них участвует и Россия.
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