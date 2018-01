Худрук New York City Ballet уволился после обвинений в домогательствах

Мартинс ушел во временный отпуск в начале декабря 2017 года. Это произошло после того, как нью-йоркская труппа получила анонимное письмо с обвинениями в домогательствах в его адрес. После этого было начато внутреннее расследование, для проведения которого наняли независимую юридическую фирму.На днях балетмейстер направил руководящему совету балета послание, в котором «отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям подобного рода». Также в письме мужчина заявил о намерении уйти со своей должности после разразившегося скандала, сообщает The New York Times Родившийся в Дании в 1946 году Мартинс является художественным руководителем New York City Ballet с 1990 года. Эта балетная труппа была основана хореографом Джорджем Баланчиным (1904–1983) и импресарио Линкольном Кирстейном (1907–1996) в 1948 году.