Кемеровский пенсионер шестой год подряд возводит снежный Диснейленд в огороде

Дети поселка Инской в Кемеровской области новогодние праздники проводят по традиции в местном Диснейленде — зимнем парке аттракционов, который уже несколько лет подряд возводит в своем огороде местный пенсионер. Ледяные трассы стали настолько популярны, что даже превратились в туристическую достопримечательность.

Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, с самого рассвета с помощью швабры с тряпкой Леонид Кузьмин готовит лед для детворы. Работы много: во дворе несколько горок, самая большая — 60 метров. Хозяин обследует каждую ямку, чтобы потом замазать ее рыхлым снегом. И после реставрации все аттракционы сам испытывает на прочность и удобство.



День стоит морозный, Леонид Васильевич еще не знает, придут ли дети, но ждет. Ледовые аттракционы у себя во дворе он строит уже шесть зим. На игровых площадках дяди Лёни (так называют его школьники) выросло не одно поколение. Первую кузбасский водитель-дальнобойщик с супругой построили еще в 85 году. С нее все началось.



Первыми с горки летят самые маленькие. Ребята из младших классов прибегают сразу после уроков. И дядя Лёня тут же вливается в их ряды. Раздает ледянки, их он делает из ненужных бамперов. И руководит процессом. Некоторые так наловчились кататься, что советовать уже сложно, можно только наблюдать.



Леонид Кузьмин: «Их счастье и мне дает какую-то силу, я с удовольствием работаю, нравится, когда видишь свой труд, этот смех и вот они, какие маленькие, бегают счастливые».



