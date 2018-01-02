В Приморском сафари-парке готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

В Приморском сафари-парке работают над созданием природного центра, в котором будут готовить животных, родившихся в неволе, к жизни в тайге. Первым участником проекта может стать потомство леопардов Роны и Великороса, недавно ставших обитателями парка.

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В отличие от своих диких предков, Рона родилась в неволе, но благодаря тому, что вольер идеально имитирует участок тайги, чувствует она себя как дома. И даже лучше, ведь пропитание — вовсе не ее забота, а сотрудников сафари-парка.



В Приморский край самку дальневосточного леопарда привезли из украинского зоопарка еще осенью. Целый месяц Рона провела на карантине, пока не привыкла к новому месту жительства.



За поведением новой постоялицы наблюдает не только персонал, но и сосед по вольеру — леопард по кличке Великорос. Уже весной просторный вольер превратится во дворец бракосочетания под открытым небом.



Дальневосточные леопарды Рона и Великорос — участники международного проекта по разведению редких животных в неволе. Поэтому их амурная встреча заранее согласована координаторами программы. Для воспитания будущего потомства в сафари-парке есть все подходящие условия.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.