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    В Приморском сафари-парке готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов. Приморье, животные, зоопарки, леопарды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Приморском сафари-парке готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

    В Приморском сафари-парке готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

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    В Приморском <nobr>сафари-парке</nobr> готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

    В Приморском сафари-парке готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

    В Приморском <nobr>сафари-парке</nobr> готовятся к «свадьбе» дальневосточных леопардов

      В Приморском сафари-парке работают над созданием природного центра, в котором будут готовить животных, родившихся в неволе, к жизни в тайге. Первым участником проекта может стать потомство леопардов Роны и Великороса, недавно ставших обитателями парка.

      В отличие от своих диких предков, Рона родилась в неволе, но благодаря тому, что вольер идеально имитирует участок тайги, чувствует она себя как дома. И даже лучше, ведь пропитание — вовсе не ее забота, а сотрудников сафари-парка.

      В Приморский край самку дальневосточного леопарда привезли из украинского зоопарка еще осенью. Целый месяц Рона провела на карантине, пока не привыкла к новому месту жительства.

      За поведением новой постоялицы наблюдает не только персонал, но и сосед по вольеру — леопард по кличке Великорос. Уже весной просторный вольер превратится во дворец бракосочетания под открытым небом.

      Дальневосточные леопарды Рона и Великорос — участники международного проекта по разведению редких животных в неволе. Поэтому их амурная встреча заранее согласована координаторами программы. Для воспитания будущего потомства в сафари-парке есть все подходящие условия.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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