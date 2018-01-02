МИД Пакистана вызвал посла США из-за слов Трампа

Посол США Дэвид Хэйл был вызван в МИД Пакистана в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду.
Американского дипломата вызвали в понедельник вечером, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» главы Белого дома в отношении Пакистана, передает РИА Новости.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.
Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ заявил, что Трамп разочарован «поражением Соединенных Штатов в Афганистане» и поэтому обрушился с критикой на Исламабад.
Хаваджа Мухаммад Асиф, глава МИД Пакистана: «Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана».
Также министр заявил, что слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду «не имеет значения», так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США.
Штаты начали военную операцию в исламской республике осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. По оценкам Пентагона, на кампанию потрачено около 680 млрд долларов. С начала операции жертвами стали 2,35 тыс. американских военных, свыше 20 тыс. числятся пострадавшими, напоминает ТАСС.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.
The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.
Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ заявил, что Трамп разочарован «поражением Соединенных Штатов в Афганистане» и поэтому обрушился с критикой на Исламабад.
Хаваджа Мухаммад Асиф, глава МИД Пакистана: «Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана».
Также министр заявил, что слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду «не имеет значения», так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США.
Штаты начали военную операцию в исламской республике осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. По оценкам Пентагона, на кампанию потрачено около 680 млрд долларов. С начала операции жертвами стали 2,35 тыс. американских военных, свыше 20 тыс. числятся пострадавшими, напоминает ТАСС.
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