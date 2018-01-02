Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    МИД Пакистана вызвал посла США из-за слов Трампа

    комментировать

    МИД Пакистана вызвал посла США из-за слов Трампа

    МИД Пакистана вызвал посла США <nobr>из-за</nobr> слов Трампа

    Посол США Дэвид Хэйл был вызван в МИД Пакистана в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду.

    Американского дипломата вызвали в понедельник вечером, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» главы Белого дома в отношении Пакистана, передает РИА Новости.

    Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.




    Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ заявил, что Трамп разочарован «поражением Соединенных Штатов в Афганистане» и поэтому обрушился с критикой на Исламабад.

    Хаваджа Мухаммад Асиф, глава МИД Пакистана: «Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана».

    Также министр заявил, что слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду «не имеет значения», так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США.

    Штаты начали военную операцию в исламской республике осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. По оценкам Пентагона, на кампанию потрачено около 680 млрд долларов. С начала операции жертвами стали 2,35 тыс. американских военных, свыше 20 тыс. числятся пострадавшими, напоминает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru