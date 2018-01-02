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    Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою. армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомандиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

    Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

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    Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

    Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

    Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

      На полигоне в Воронежской области свыше 300 командиров подразделений сформированных дивизий Западного военного округа приняли участие в учебном бою.

      Три дня они отрабатывали тактические действия мотострелков и танкистов в городских условиях, на открытой местности, а также из засады.

      По легенде учений, неизвестные вооруженные формирования заняли населенный пункт. Сначала разведчики освободили заложников, а затем в дело вступили танкисты. Они зажали бронетехнику противника в так называемый котел, и только потом в зону боевых действий прорвались мотострелки. Работали слаженно, как в реальности.

      На основе полученного опыта будут обучаться все подразделения армии Западного военного округа.

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