Командиры подразделений ЗВО приняли участие в учебном бою

На полигоне в Воронежской области свыше 300 командиров подразделений сформированных дивизий Западного военного округа приняли участие в учебном бою.

Три дня они отрабатывали тактические действия мотострелков и танкистов в городских условиях, на открытой местности, а также из засады.



По легенде учений, неизвестные вооруженные формирования заняли населенный пункт. Сначала разведчики освободили заложников, а затем в дело вступили танкисты. Они зажали бронетехнику противника в так называемый котел, и только потом в зону боевых действий прорвались мотострелки. Работали слаженно, как в реальности.



На основе полученного опыта будут обучаться все подразделения армии Западного военного округа.