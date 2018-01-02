Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

Восьмилетний Эмиль из Башкирии в наступившем году ждет чуда. У мальчика редкое генетическое заболевание. Спасти его может только пересадка костного мозга, и сделать ее необходимо как можно быстрее. Помочь согласились израильские врачи. Но для этого нужно собрать 12 миллионов рублей. Многодетной семье в одиночку это не под силу.

До полутора лет Эмиль выглядел абсолютно здоровым. Настораживала только неуклюжая походка. Врачи обнаружили плоскостопие, а позже решили, что у мальчика ДЦП. Два года реабилитации не дали никакого эффекта. Оказалось, что диагноз ошибочный.



Метахроматическая лейкодистрофия — смертельное заболевание, которое постепенно отнимает у Эмиля возможность ходить, видеть, слышать и дышать. Спасти жизнь может только трансплантация костного мозга.



В российских ведущих клиниках оперировать ребенка с такими осложнениями не взялись из-за недостатка опыта. Провести операцию согласились в израильской клинике. В международной базе нашли донора, подходящего на 100%. Болезнь прогрессирует, поэтому ехать нужно срочно.



На операцию и лечение нужно 12 миллионов рублей. Многодетной семье из маленького Мелеуза копить эту сумму придется много лет. Время, которого у Эмиля просто нет.



Помочь ребенку можно, отправив СМС на номер 3443 со словом «сбор» и суммой пожертвования. Например: сбор 300.