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    Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

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    Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

    Эмилю из многодетной семьи срочно нужны средства на пересадку костного мозга

      Восьмилетний Эмиль из Башкирии в наступившем году ждет чуда. У мальчика редкое генетическое заболевание. Спасти его может только пересадка костного мозга, и сделать ее необходимо как можно быстрее. Помочь согласились израильские врачи. Но для этого нужно собрать 12 миллионов рублей. Многодетной семье в одиночку это не под силу.

      До полутора лет Эмиль выглядел абсолютно здоровым. Настораживала только неуклюжая походка. Врачи обнаружили плоскостопие, а позже решили, что у мальчика ДЦП. Два года реабилитации не дали никакого эффекта. Оказалось, что диагноз ошибочный.

      Метахроматическая лейкодистрофия — смертельное заболевание, которое постепенно отнимает у Эмиля возможность ходить, видеть, слышать и дышать. Спасти жизнь может только трансплантация костного мозга.

      В российских ведущих клиниках оперировать ребенка с такими осложнениями не взялись из-за недостатка опыта. Провести операцию согласились в израильской клинике. В международной базе нашли донора, подходящего на 100%. Болезнь прогрессирует, поэтому ехать нужно срочно.

      На операцию и лечение нужно 12 миллионов рублей. Многодетной семье из маленького Мелеуза копить эту сумму придется много лет. Время, которого у Эмиля просто нет.

      Помочь ребенку можно, отправив СМС на номер 3443 со словом «сбор» и суммой пожертвования. Например: сбор 300.

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