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    Ветрено: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 2 января

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Ветрено: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 2 января

    Ветрено: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 2 января

    Ветрено: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 2 января
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Во второй день нового года температура воздуха в Москве вновь поднимется выше нулевой отметки.

    Во вторник, 2 января, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и порывами ветра до 17 метров в секунду, пишет ТАСС.

    Сообщение Гидрометцентра: «Температура днем 0 — плюс 2 градуса, облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Ветер южный, 5–10 метров секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметра ртутного столба».

    Напомним, накануне столичное управление МЧС РФ распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе, призвав водителей не превышать скоростной режим.

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