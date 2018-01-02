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    Возбуждено уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в Лесосибирске

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    Возбуждено уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в Лесосибирске

    Возбуждено уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в Лесосибирске

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью семьи в горящем двухэтажном доме в Красноярском крае.

    Ольга Дегидь, официальный представитель ГСУ СК РФ Красноярского края: «Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса „Причинение смерти по неосторожности“ по факту гибели при пожаре троих человек. Пожар начался в одной из соседних квартир».

    Следователи установили, что причиной смерти людей, стало отравление угарным газом. Погибли двое взрослых и 10-летняя девочка. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

    Из горящего многоквартирного деревянного дома были эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения, пишет ТАСС.

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