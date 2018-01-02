Возбуждено уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в Лесосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью семьи в горящем двухэтажном доме в Красноярском крае.
Ольга Дегидь, официальный представитель ГСУ СК РФ Красноярского края: «Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса „Причинение смерти по неосторожности“ по факту гибели при пожаре троих человек. Пожар начался в одной из соседних квартир».
Следователи установили, что причиной смерти людей, стало отравление угарным газом. Погибли двое взрослых и 10-летняя девочка. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.
Из горящего многоквартирного деревянного дома были эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения, пишет ТАСС.
Следователи установили, что причиной смерти людей, стало отравление угарным газом. Погибли двое взрослых и 10-летняя девочка. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.
Из горящего многоквартирного деревянного дома были эвакуированы более 80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения, пишет ТАСС.
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