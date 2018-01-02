При столкновении автобуса и внедорожника на Сахалине пострадали 5 человек

В полиции сообщили, что ДТП с участием автобуса на Сахалине спровоцировал пьяный водитель внедорожника, уснувший за рулем.
Сообщение пресс-службы УМВД Сахалинской области: «В результате ДТП на автодороге Невельск — Томари — Аэропорт Шахтерск пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В полиции сообщили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом Hyundai. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс».
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В полиции сообщили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом Hyundai. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс».
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