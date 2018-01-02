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    В Пакистане произошел взрыв в больнице

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    В Пакистане произошел взрыв в больнице

    В Пакистане произошел взрыв в больнице

    В пакистанской провинции Пенджаб идет поисково-спасательная операция на месте обрушения крыла больничного здания.

    Пакистанские власти подтвердили гибель шести человек в результате взрыва и частичного обрушения больницы. Как передает телеканал Geo TV, причиной частичного обрушения здания больницы в городе Атток стал взрыв газа.

    Местные власти подтвердили гибель шести человек, включая двоих детей. Еще не менее 12 человек получили ранения и травмы. Эпицентр взрыва располагался рядом с женской палатой больницы. По данным спасателей под рухнувшими конструкциями здания остаются люди, ведутся спасательные работы.

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