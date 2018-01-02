В Пакистане произошел взрыв в больнице

В пакистанской провинции Пенджаб идет
поисково-спасательная операция на месте обрушения крыла больничного здания.
Пакистанские власти подтвердили гибель шести человек в результате взрыва и частичного обрушения больницы. Как передает телеканал Geo TV, причиной частичного обрушения здания больницы в городе Атток стал взрыв газа.
Местные власти подтвердили гибель шести человек, включая двоих детей. Еще не менее 12 человек получили ранения и травмы. Эпицентр взрыва располагался рядом с женской палатой больницы. По данным спасателей под рухнувшими конструкциями здания остаются люди, ведутся спасательные работы.
Местные власти подтвердили гибель шести человек, включая двоих детей. Еще не менее 12 человек получили ранения и травмы. Эпицентр взрыва располагался рядом с женской палатой больницы. По данным спасателей под рухнувшими конструкциями здания остаются люди, ведутся спасательные работы.
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