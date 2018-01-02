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    В американском ночном клубе произошла стрельба

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    В американском ночном клубе произошла стрельба

    В американском ночном клубе произошла стрельба

    Полиция штата Теннеси ищет двоих мужчин, устроивших перестрелку в ночном клубе в городе Ньюберн.

    Как передает телеканал WREG-TV, три человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Douglas Cafe в американском городе Ньюберн.

    Как заявили в полиции, потасовка со стрельбой началась в ночном клубе еще до прибытия полиции. Прибывшие на место происшествия двое патрульных получили огнестрельные ранения. Также госпитализирован один из посетителей ночного клуба.

    В связи с происшествием задержан один человек, ведутся поиски еще двоих подозреваемых.

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