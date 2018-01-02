Более 200 заключенных сбежали во время бунта в бразильской тюрьме

Не менее 9 человек погибли, десятки получили ранения в результате бунта в одной из тюрем в бразильском штате Гояс.
Как сообщает бразильский телеканал Globo, 9 заключенных погибли, 14 получили ранения во время беспорядков в одной из тюрем в штате Гояс.
Бунт устроили две враждующие группировки заключенных, которые поджигали матрасы. Начался пожар. Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков. 127 заключенных вернулись в тюрьму добровольно после того, как бунт был подавлен. Еще 29 преступников удалось задержать правоохранителям. Остальных сбежавших заключенных ищут.
Бунт устроили две враждующие группировки заключенных, которые поджигали матрасы. Начался пожар. Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков. 127 заключенных вернулись в тюрьму добровольно после того, как бунт был подавлен. Еще 29 преступников удалось задержать правоохранителям. Остальных сбежавших заключенных ищут.
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