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    Более 200 заключенных сбежали во время бунта в бразильской тюрьме

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    Более 200 заключенных сбежали во время бунта в бразильской тюрьме

    Более 200 заключенных сбежали во время бунта в бразильской тюрьме

    Более 200 заключенных сбежали во время бунта в бразильской тюрьме
  • Фото: Associated Press © 2018, Moises Castillo

    • Не менее 9 человек погибли, десятки получили ранения в результате бунта в одной из тюрем в бразильском штате Гояс.

    Как сообщает бразильский телеканал Globo, 9 заключенных погибли, 14 получили ранения во время беспорядков в одной из тюрем в штате Гояс.

    Бунт устроили две враждующие группировки заключенных, которые поджигали матрасы. Начался пожар. Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков. 127 заключенных вернулись в тюрьму добровольно после того, как бунт был подавлен. Еще 29 преступников удалось задержать правоохранителям. Остальных сбежавших заключенных ищут.

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