МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре и гололедице

Столичное управление МЧС РФ распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и днем 2 января 2018 года в Москве местами ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12–17 метров в секунду. На дорогах гололедица».
В МЧС напомнили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также предупреждают водителей о необходимости не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию в условиях гололедицы, пишет «Интерфакс».
В МЧС напомнили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также предупреждают водителей о необходимости не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию в условиях гололедицы, пишет «Интерфакс».
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