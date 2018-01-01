Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре и гололедице

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре и гололедице

    МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре и гололедице

    МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре и гололедице
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Столичное управление МЧС РФ распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и днем 2 января 2018 года в Москве местами ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12–17 метров в секунду. На дорогах гололедица».

    В МЧС напомнили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Спасатели также предупреждают водителей о необходимости не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию в условиях гололедицы, пишет «Интерфакс».

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru