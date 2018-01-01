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    В Каире неизвестные расстреляли посетителей винного магазина

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    В Каире неизвестные расстреляли посетителей винного магазина

    В Каире неизвестные расстреляли посетителей винного магазина

    Полиция Египта ищет вооруженных людей, расстрелявших людей в Каире возле магазина, торгующего алкоголем.

    Как передает телеканал «Аль-Арабия», нападение произошло районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы.

    Вооруженные люди, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по людям, выходившим из небольшого магазинчика, торгующего алкоголем. Два человека погибли на месте от полученных ран.

    Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция ведет поиски преступников.

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