В Каире неизвестные расстреляли посетителей винного магазина

Полиция Египта ищет вооруженных людей, расстрелявших людей в Каире возле магазина, торгующего алкоголем.
Как передает телеканал «Аль-Арабия», нападение произошло районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы.
Вооруженные люди, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по людям, выходившим из небольшого магазинчика, торгующего алкоголем. Два человека погибли на месте от полученных ран.
Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция ведет поиски преступников.
Вооруженные люди, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по людям, выходившим из небольшого магазинчика, торгующего алкоголем. Два человека погибли на месте от полученных ран.
Нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция ведет поиски преступников.
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