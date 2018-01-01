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    В Индонезии десятки человек пропали без вести в результате кораблекрушения

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    В Индонезии десятки человек пропали без вести в результате кораблекрушения

    В Индонезии десятки человек пропали без вести в результате кораблекрушения

    У побережья острова Борнео идет поисково-спасательная операция. Ищут людей с перевернувшейся лодки, перевозившей 45 человек.

    Как передает агентство «Синьхуа», власти Индонезии подтвердили гибель восьми человек в результате крушения скоростной моторной лодки возле острова Борнео. Судно столкнулось с плавающим бревном, получило пробоину и затонуло.

    На борту лодки находились 45 пассажиров, включая шестерых детей. Судьба десятков человек остается неизвестной.

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