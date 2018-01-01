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    Следственный комитет установил причину гибели семи человек в доме под Оренбургом

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    • Фото: oren.sledcom.ru
    Следственный комитет установил причину гибели семи человек в доме под Оренбургом

    Следственный комитет установил причину гибели семи человек в доме под Оренбургом

    Следственный комитет установил причину гибели семи человек в доме под Оренбургом
  • Фото: oren.sledcom.ru

    • Следователи определили причину гибели людей в частном доме в селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области.

    Сотрудники Следственного комитета установили причину гибели семи человек в частном доме в Оренбургской области. Погибшие отравились угарным газом из-за не до конца открытой задвижки дымохода печи. Сообщение об этом размещено на сайте регионального главка Следственного комитета РФ.

    Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Оренбургской области: «Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка дымохода печи была открыта неполностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение».

    Ранее сообщалось, что в качестве одной из версий гибели людей также рассматривается короткое замыкание из-за неисправной проводки в старом доме.

    В понедельник тела семи человек, в том числе троих детей 5, 6 и 16 лет, были обнаружены в одном из жилых домов в Курманаевском районе Оренбургской области. В Следственном комитете уточнили, что погибли трое мужчин, женщина и три ее несовершеннолетние дочери.

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