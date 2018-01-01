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    Поклонники Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре

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    • Фото: dp.informator.ua
    Поклонники Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре

    Поклонники Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре

    Поклонники Бандеры осквернили памятник коммунарам в Днепре
  • Фото: dp.informator.ua

    • Украинские националисты изрисовали памятник борцам за установление советской власти в Днепре (бывший Днепропетровск).

    Злоумышленники исписали памятник коммунарам надписями «позор» и «слава УПА». Кроме того, мемориальные доски с именами погибших борцов за советскую власть облили красной краской.

    Ответственность за атаку уже взяли на себя националисты из организации «С14». Они заявили, что приурочили акцию ко дню рождения Бандеры.

    Памятник коммунарам в Днепре был открыт в 1958 году. Возле монумента высотой 8,5 м находятся могилы участников событий 1917–1919 годов.

    Напомним, сегодня украинские националисты отмечают 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры. По всей стране радикалы проводят акции и марши. Так, в центре Киева почитатели Бандеры устроили факельное шествие.

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