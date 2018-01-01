В Красноярском крае при пожаре погибли три человека, 80 эвакуированы

Двухэтажный жилой дом вспыхнул в городе Лесосибирске (Красноярский край).
По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое взрослых и ребенок. Еще двое получили травмы и были госпитализированы.
Кроме того, из охваченного огнем деревянного дома эвакуировали более 80 человек. Как сообщает ТАСС, для них на лыжной базе подготовлен пункт временного размещения.
Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Борьба с огнем продолжается.
Кроме того, из охваченного огнем деревянного дома эвакуировали более 80 человек. Как сообщает ТАСС, для них на лыжной базе подготовлен пункт временного размещения.
Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Борьба с огнем продолжается.
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