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    В США подросток расстрелял родителей и сестру в канун Нового года

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    • Фото: facebook.com
    В США подросток расстрелял родителей и сестру в канун Нового года

    В США подросток расстрелял родителей и сестру в канун Нового года

    В США подросток расстрелял родителей и сестру в канун Нового года
  • Фото: facebook.com

    • 16-летний подросток из штата Нью-Джерси задержан по подозрению в убийстве родственников и друга семьи.

    По данным правоохранительных органов, молодой человек в канун Нового года открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Жертвами юного стрелка стали 44-летний отец, 42-летняя мать и 18-летняя сестра. Также смертельные ранения получила 70-летняя женщина, которая жила в их доме.

    Как отмечает New York Post, жертв стрельбы могло быть и больше. Брат и дедушка подозреваемого в момент ЧП не были дома.

    Подросток уже задержан. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

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