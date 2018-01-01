В США подросток расстрелял родителей и сестру в канун Нового года

16-летний подросток из штата Нью-Джерси задержан по подозрению в убийстве родственников и друга семьи.
По данным правоохранительных органов, молодой человек в канун Нового года открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Жертвами юного стрелка стали 44-летний отец, 42-летняя мать и 18-летняя сестра. Также смертельные ранения получила 70-летняя женщина, которая жила в их доме.
Как отмечает New York Post, жертв стрельбы могло быть и больше. Брат и дедушка подозреваемого в момент ЧП не были дома.
Подросток уже задержан. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.
Как отмечает New York Post, жертв стрельбы могло быть и больше. Брат и дедушка подозреваемого в момент ЧП не были дома.
Подросток уже задержан. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.
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