Трудно быть гномом: туристы едут в Лапландию, чтобы поработать на рудниках

Под Новый год многие туристы стремятся навестить финского Деда Мороза Йоулупукки. Но в Лапландии стоит побывать еще и для того, чтобы почувствовать себя настоящим гномом.

По легенде, эти сказочные существа добывали в горах на севере Финляндии золото и драгоценные камни. Теперь доходным промыслом может заняться любой желающий.



Началось все с золота. Много веков здесь ходили легенды о золоте саамов, которое скрывают здешние скалы. Геологические изыскания подтвердили, что золото здесь действительно есть, и при Александре I здесь началась промышленная добыча золотого песка. Искатели удачи, узнав, что под горой Танкаваара нашли золото, приезжали сюда со всей Скандинавии. Самое интересное, что золотая лихорадка продолжается до сих пор. Многие финны в наши дни проводят свой отпуск в здешних местах, намывая золотой песок в местных ручьях. Здесь же открыт музей золота, где даже зимой учат мыть золото из заранее заготовленного в карьере песка.



Под руководством старшего научного сотрудника Ханны и в результате титанических усилий удается намыть несколько крупинок золота, которые почти незаметны в колбочке с водой. Да, это настоящее лапландское золото, и намытое можно забрать с собой, но гостиницу таким количеством не окупить. Поэтому пришлось заняться добычей аметиста.



На вершине одной из гор Пюхя-Луосто расположился аметистовый карьер. На самом деле вся гора — хранилище аметиста, но глава компании, которая купила права на разработку, поступил как настоящий лапландец: решил сохранить гору и открыть небольшую шахту, чтобы гости региона могли сами искать здесь камни. И люди едут. В шахте им выдают небольшой молоточек и ценные указания. Вгрызаться в породу и раскалывать камни не надо. Нужно спокойно и очень терпеливо, по камешку разбирать грунт. Увидел фиолетовое — подбери, проверь на свет. Это трудное и кропотливое дело, но с собой можно забрать только один камень. Нелегкая работа — быть горным гномом. Пусть даже и по собственному желанию.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.