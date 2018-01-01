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    Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году. автомобили, медицина, семья, алкоголь, законодательство, бензин, ГЛОНАСС, зарплаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

    Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

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    Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

    Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

    Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

      Традиционно 1 января вступает в силу целый ряд законодательных нововведений. В этом году новшества коснулись самых разных сфер: от пособий на рождение детей до оформления ДТП и телемедицины.

      Такого новогоднего подарка, как новые демографические инициативы, россияне еще, наверное, не получали. Законы о мерах по поддержке семей с детьми были приняты в конце 2017 года. Теперь молодые мамы и папы смогут рассчитывать на пособие в размере прожиточного минимума в течение 1,5 лет с рождения ребенка. Оформить его получится у тех семей, где один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, а совокупный доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе — по подсчетам депутатов и сенаторов, это примерно половина российских семей. Материнский капитал, возможности использования которого расширили, вместе со льготной ипотекой позволит молодым семьям купить новое жилье. жилищных условий.

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      2018 год уже ознаменовался ростом зарплат бюджетникам. Прибавку в 4% получат более 4 миллионов человек. Минимальный размер оплаты труда тоже повысился до 9 489 рублей. В январе 2019 года планируется уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Кроме того, пенсии по всей стране проиндексированы с сегодняшнего дня на 3,7 процента, что выше запланированного уровня инфляции.

      Экология — еще одна сфера, о которой в наступившем году позаботились законодатели. На полигонах больше нельзя хоронить шины, полиэтилен, оргтехнику, а также цветные металлы и мусор, загрязненный ртутью.

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      Закон о курортном сборе принят во втором чтении
      Экологию отечественных курортов должен улучшить одноименный сбор. Взимать курортный сбор пока будут в порядке эксперимента в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора составит 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице или ином объекте размещения. Впоследствии сумма сбора может вырасти до 100 рублей. Чтобы доехать до места отдыха без приключений и рисков, вступает в силу запрет по перевозке детей на туристических автобусах старше десяти лет.

      С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила оформления ДТП. Система ГЛОНАСС, установленная на автомобиле, сама передаст страховым компаниям необходимые данные. Терминал экстренного реагирования при авариях сообщит время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля. Таким образом страховщики смогут составлять европротокол без привлечения ДПС. Автоматическая передача данных поможет бороться с мошенниками, ведь данные нельзя будет скорректировать.

      Вторая важная новость для автомобилистов — повышение акцизов на топливо. Акцизы на бензин вырастут на 50 копеек за литр 1 января и еще на 50 копеек — 1 июля.

      Еще один показатель года в литрах — продажи алкоголя через Интернет. Прибыли продавцов нелегального спиртного исчисляются миллиардами рублей. Чтобы взять рынок под контроль, торговать онлайн разрешили только производителям и оптовикам.

      Цифровые технологии порадуют и тех, кому нужно попасть к врачу. Вступил в силу закон о телемедицине, и оказывать помощь и выписывать рецепты врачи смогут дистанционно. А через портал госуслуг теперь можно оформить полис ОМС. Единая информационная система в сфере здравоохранения поможет также записаться к врачу, вызвать его на дом и прикрепиться к поликлинике.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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