Пособия на детей, курортный сбор и телемедицина: какие нововведения ожидают россиян в 2018 году

Традиционно 1 января вступает в силу целый ряд законодательных нововведений. В этом году новшества коснулись самых разных сфер: от пособий на рождение детей до оформления ДТП и телемедицины.
Такого новогоднего подарка, как новые демографические инициативы, россияне еще, наверное, не получали. Законы о мерах по поддержке семей с детьми были приняты в конце 2017 года. Теперь молодые мамы и папы смогут рассчитывать на пособие в размере прожиточного минимума в течение 1,5 лет с рождения ребенка. Оформить его получится у тех семей, где один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, а совокупный доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе — по подсчетам депутатов и сенаторов, это примерно половина российских семей. Материнский капитал, возможности использования которого расширили, вместе со льготной ипотекой позволит молодым семьям купить новое жилье. жилищных условий.
2018 год уже ознаменовался ростом зарплат бюджетникам. Прибавку в 4% получат более 4 миллионов человек. Минимальный размер оплаты труда тоже повысился до 9 489 рублей. В январе 2019 года планируется уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Кроме того, пенсии по всей стране проиндексированы с сегодняшнего дня на 3,7 процента, что выше запланированного уровня инфляции.
Экология — еще одна сфера, о которой в наступившем году позаботились законодатели. На полигонах больше нельзя хоронить шины, полиэтилен, оргтехнику, а также цветные металлы и мусор, загрязненный ртутью.
Экологию отечественных курортов должен улучшить одноименный сбор. Взимать курортный сбор пока будут в порядке эксперимента в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора составит 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице или ином объекте размещения. Впоследствии сумма сбора может вырасти до 100 рублей. Чтобы доехать до места отдыха без приключений и рисков, вступает в силу запрет по перевозке детей на туристических автобусах старше десяти лет.
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила оформления ДТП. Система ГЛОНАСС, установленная на автомобиле, сама передаст страховым компаниям необходимые данные. Терминал экстренного реагирования при авариях сообщит время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля. Таким образом страховщики смогут составлять европротокол без привлечения ДПС. Автоматическая передача данных поможет бороться с мошенниками, ведь данные нельзя будет скорректировать.
Вторая важная новость для автомобилистов — повышение акцизов на топливо. Акцизы на бензин вырастут на 50 копеек за литр 1 января и еще на 50 копеек — 1 июля.
Еще один показатель года в литрах — продажи алкоголя через Интернет. Прибыли продавцов нелегального спиртного исчисляются миллиардами рублей. Чтобы взять рынок под контроль, торговать онлайн разрешили только производителям и оптовикам.
Цифровые технологии порадуют и тех, кому нужно попасть к врачу. Вступил в силу закон о телемедицине, и оказывать помощь и выписывать рецепты врачи смогут дистанционно. А через портал госуслуг теперь можно оформить полис ОМС. Единая информационная система в сфере здравоохранения поможет также записаться к врачу, вызвать его на дом и прикрепиться к поликлинике.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
2018 год уже ознаменовался ростом зарплат бюджетникам. Прибавку в 4% получат более 4 миллионов человек. Минимальный размер оплаты труда тоже повысился до 9 489 рублей. В январе 2019 года планируется уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Кроме того, пенсии по всей стране проиндексированы с сегодняшнего дня на 3,7 процента, что выше запланированного уровня инфляции.
Экология — еще одна сфера, о которой в наступившем году позаботились законодатели. На полигонах больше нельзя хоронить шины, полиэтилен, оргтехнику, а также цветные металлы и мусор, загрязненный ртутью.
Экологию отечественных курортов должен улучшить одноименный сбор. Взимать курортный сбор пока будут в порядке эксперимента в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора составит 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице или ином объекте размещения. Впоследствии сумма сбора может вырасти до 100 рублей. Чтобы доехать до места отдыха без приключений и рисков, вступает в силу запрет по перевозке детей на туристических автобусах старше десяти лет.
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила оформления ДТП. Система ГЛОНАСС, установленная на автомобиле, сама передаст страховым компаниям необходимые данные. Терминал экстренного реагирования при авариях сообщит время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля. Таким образом страховщики смогут составлять европротокол без привлечения ДПС. Автоматическая передача данных поможет бороться с мошенниками, ведь данные нельзя будет скорректировать.
Вторая важная новость для автомобилистов — повышение акцизов на топливо. Акцизы на бензин вырастут на 50 копеек за литр 1 января и еще на 50 копеек — 1 июля.
Еще один показатель года в литрах — продажи алкоголя через Интернет. Прибыли продавцов нелегального спиртного исчисляются миллиардами рублей. Чтобы взять рынок под контроль, торговать онлайн разрешили только производителям и оптовикам.
Цифровые технологии порадуют и тех, кому нужно попасть к врачу. Вступил в силу закон о телемедицине, и оказывать помощь и выписывать рецепты врачи смогут дистанционно. А через портал госуслуг теперь можно оформить полис ОМС. Единая информационная система в сфере здравоохранения поможет также записаться к врачу, вызвать его на дом и прикрепиться к поликлинике.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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