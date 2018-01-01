Обладатель «Золотого мяча» назвал Аршавина своим любимым игроком

Знаменитый футболист Кака похвалил Андрея Аршавина.
Бывший полузащитник сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» заявил, что Аршавин является одним из его любимых игроков. Кака также подчеркнул, что ему очень нравилось, как россиянин играл в лондонском «Арсенале».
Кака: «Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в „Арсенале“».
При этом бразилец не смог выделить кого-либо из игроков, сейчас выступающих за сборную России, передает «Бомбардир.ру».
Андрей Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». С 2016 года россиянин играет в составе казахстанского «Кайрата».
Кака: «Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в „Арсенале“».
При этом бразилец не смог выделить кого-либо из игроков, сейчас выступающих за сборную России, передает «Бомбардир.ру».
Андрей Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». С 2016 года россиянин играет в составе казахстанского «Кайрата».
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