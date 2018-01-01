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    Обладатель «Золотого мяча» назвал Аршавина своим любимым игроком

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    Обладатель «Золотого мяча» назвал Аршавина своим любимым игроком

    Обладатель «Золотого мяча» назвал Аршавина своим любимым игроком

    Обладатель «Золотого мяча» назвал Аршавина своим любимым игроком

    Знаменитый футболист Кака похвалил Андрея Аршавина.

    Бывший полузащитник сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» заявил, что Аршавин является одним из его любимых игроков. Кака также подчеркнул, что ему очень нравилось, как россиянин играл в лондонском «Арсенале».

    Кака: «Я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в „Арсенале“».

    При этом бразилец не смог выделить кого-либо из игроков, сейчас выступающих за сборную России, передает «Бомбардир.ру».

    Андрей Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». С 2016 года россиянин играет в составе казахстанского «Кайрата».

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