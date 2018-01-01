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    В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео. Воронеж, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео

    В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео

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    • Фото: Типичный Воронеж / vk.com
    В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео

    В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео

    В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео
    • Фото: Типичный Воронеж / vk.com

      • В Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом.

      Пожар вспыхнул в одной из квартир на первом этаже дома на улице Старых Большевиков. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

      Жертвами пожара стали два человека. Пятеро, в том числе ребенок, получили травмы. Еще 10 человек с верхних этажей дома были спасены пожарными, передает ТАСС.

      Пожар уже ликвидирован. Сейчас причины трагедии выясняются.

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