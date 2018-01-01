В Воронеже при пожаре в пятиэтажке погибли двое и пострадали пятеро: видео

В Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом.
Пожар вспыхнул в одной из квартир на первом этаже дома на улице Старых Большевиков. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.
Жертвами пожара стали два человека. Пятеро, в том числе ребенок, получили травмы. Еще 10 человек с верхних этажей дома были спасены пожарными, передает ТАСС.
Пожар уже ликвидирован. Сейчас причины трагедии выясняются.
Жертвами пожара стали два человека. Пятеро, в том числе ребенок, получили травмы. Еще 10 человек с верхних этажей дома были спасены пожарными, передает ТАСС.
Пожар уже ликвидирован. Сейчас причины трагедии выясняются.
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