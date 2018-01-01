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    Путин провел переговоры с Нетаньяху

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    Путин провел переговоры с Нетаньяху

    Путин провел переговоры с Нетаньяху

    Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились провести встречу в ближайшее время.

    Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и премьер-министр Израиля намерены обсудить вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по международным и региональным вопросам.

    Кроме того, президент России поздравил Нетаньяху с Новым годом. По словам Пескова, лидеры пожелали друг другу и народам двух стран всего самого доброго в наступившем году.

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