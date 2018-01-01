Вован и Лексус позвонили Порошенко и призвали его не злоупотреблять горилкой

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, в новогоднюю ночь поговорили по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. Они позвонили ему от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Кузнецов выложил запись беседы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Когда звонивший представился генсеком НАТО, Порошенко произнес: «Это большое удовольствие и большая честь для меня слышать вас. Очень-очень счастливого нового года, Йенс! Так рад слышать ваш голос!».
Когда же голос в трубке пожелал украинскому лидеру «не пить много водки и горилки», тот бросил трубку. Лексус ответил на многочисленные вопросы пользователей. По словам Алексея Столярова, именно он говорил с Порошенко, причем во время беседы тот был выпивши.
Когда же голос в трубке пожелал украинскому лидеру «не пить много водки и горилки», тот бросил трубку. Лексус ответил на многочисленные вопросы пользователей. По словам Алексея Столярова, именно он говорил с Порошенко, причем во время беседы тот был выпивши.
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