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    «Довольно»: Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    «Довольно»: Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

    «Довольно»: Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

    «Довольно»: Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп заявил, что США больше не будут оказывать экономическую помощь Пакистану.

    Президент США заявил, что Исламабад за последние 15 лет получил более 30 млрд долларов, однако в ответ почти ничем не помог Вашингтону.

    Более того, заявил Трамп в своем Twitter, Пакистан укрывал у себя боевиков из Афганистана.

    Дональд Трамп, президент США: «Соединенные Штаты бессмысленно выделили Пакистану более 33 млрд долларов помощи за последний 15 лет. А они отвечали нам только ложью и обманом, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!»

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