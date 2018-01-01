«Довольно»: Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

Дональд Трамп заявил, что США больше не будут оказывать экономическую помощь Пакистану.
Президент США заявил, что Исламабад за последние 15 лет получил более 30 млрд долларов, однако в ответ почти ничем не помог Вашингтону.
Более того, заявил Трамп в своем Twitter, Пакистан укрывал у себя боевиков из Афганистана.
Дональд Трамп, президент США: «Соединенные Штаты бессмысленно выделили Пакистану более 33 млрд долларов помощи за последний 15 лет. А они отвечали нам только ложью и обманом, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!»
Более того, заявил Трамп в своем Twitter, Пакистан укрывал у себя боевиков из Афганистана.
Дональд Трамп, президент США: «Соединенные Штаты бессмысленно выделили Пакистану более 33 млрд долларов помощи за последний 15 лет. А они отвечали нам только ложью и обманом, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!»
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