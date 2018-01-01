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    В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 млн человек

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 млн человек

    В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 млн человек

    В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 млн человек
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Сергей Собянин назвал число участников новогодних гуляний в Москве.

    По словам столичного градоначальника, в гуляниях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек.

    При этом в своем Twitter мэр напомнил, что жителей и гостей Москвы ждет еще «много интересных событий», в том числе целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», который с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках.

    Отметим, что ранее в МВД сообщили, что в 14 тыс. праздничных мероприятий по всей стране приняли участие 8,6 млн человек.


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