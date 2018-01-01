В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 млн человек

Сергей Собянин назвал число участников новогодних гуляний в Москве.
По словам столичного градоначальника, в гуляниях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек.
При этом в своем Twitter мэр напомнил, что жителей и гостей Москвы ждет еще «много интересных событий», в том числе целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», который с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках.
Отметим, что ранее в МВД сообщили, что в 14 тыс. праздничных мероприятий по всей стране приняли участие 8,6 млн человек.
При этом в своем Twitter мэр напомнил, что жителей и гостей Москвы ждет еще «много интересных событий», в том числе целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», который с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках.
Отметим, что ранее в МВД сообщили, что в 14 тыс. праздничных мероприятий по всей стране приняли участие 8,6 млн человек.
С Новым годом! #мытаквидим pic.twitter.com/tbYop3gnjY— НТВ (@ntvru) 1 января 2018 г.
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