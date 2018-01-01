В Лондоне в канун Нового года зарезали четырех человек

Четыре человека стали жертвами нападений с ножом за прошедшие сутки в британской столице.
Четыре человека погибли в Лондоне в результате нападений с ножом 31 декабря и в ночь на 1 января. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Скотленд-Ярда, всем погибшим было от 17 до 20 лет. Преступления не были связаны между собой и произошли в разных районах города.
В полиции заявили, что расследование преступлений уже идет. По одному из дел задержаны пятеро подозреваемых. Полиция также призвала горожан докладывать правоохранителям о людях, которые незаконно носят с собой оружие.
В полиции заявили, что расследование преступлений уже идет. По одному из дел задержаны пятеро подозреваемых. Полиция также призвала горожан докладывать правоохранителям о людях, которые незаконно носят с собой оружие.
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