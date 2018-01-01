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    ХК «Барыс» остался без главного тренера

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    ХК «Барыс» остался без главного тренера

    ХК «Барыс» остался без главного тренера

    ХК «Барыс» остался без главного тренера
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Астанинский клуб «Барыс» расторг соглашение с главным тренером Евгением Корешковым.

    Решение об отставке 47-летнего специалиста принял попечительский совет клуба.

    Исполняющим обязанности наставника команды назначен старший тренер Галым Мамбеталиев, сообщили в ХК «Барыс».

    Отметим, что Корешков руководил астанинской командой с осени 2015 года. Сейчас «Барыс» находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах.

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