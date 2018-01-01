ХК «Барыс» остался без главного тренера

Астанинский клуб «Барыс» расторг соглашение с главным тренером Евгением Корешковым.
Решение об отставке 47-летнего специалиста принял попечительский совет клуба.
Исполняющим обязанности наставника команды назначен старший тренер Галым Мамбеталиев, сообщили в ХК «Барыс».
Отметим, что Корешков руководил астанинской командой с осени 2015 года. Сейчас «Барыс» находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах.
Исполняющим обязанности наставника команды назначен старший тренер Галым Мамбеталиев, сообщили в ХК «Барыс».
Отметим, что Корешков руководил астанинской командой с осени 2015 года. Сейчас «Барыс» находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах.
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