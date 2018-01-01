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    Самодельная бомба взорвалась на окраине Турина: 4 раненых

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    Самодельная бомба взорвалась на окраине Турина: 4 раненых

    Самодельная бомба взорвалась на окраине Турина: 4 раненых

    Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Турине. Полиция обнаружила поблизости еще 12 взрывных устройств.

    В результате взрыва самодельной бомбы на окраине Турина 4 человека получили ожоги и ранения: 17-летний марокканец, 45-летняя женщина, также марокканского происхождения, и двое итальянцев. Как сообщает агентство ANSA, бомба была заложена в мусорном баке на улице. Взрывная волна выбила стекла в домах поблизости и повредила припаркованные на улице автомобили.

    Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет, уточняет агентство. Сообщается также, что при обыске в районе взрыва было обнаружено еще 12 самодельных бомб и патроны. В настоящее время полиция выясняет, кто изготовил и заложил взрывные устройства.

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