Самодельная бомба взорвалась на окраине Турина: 4 раненых

Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Турине. Полиция обнаружила поблизости еще 12 взрывных устройств.
В результате взрыва самодельной бомбы на окраине Турина 4 человека получили ожоги и ранения: 17-летний марокканец, 45-летняя женщина, также марокканского происхождения, и двое итальянцев. Как сообщает агентство ANSA, бомба была заложена в мусорном баке на улице. Взрывная волна выбила стекла в домах поблизости и повредила припаркованные на улице автомобили.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет, уточняет агентство. Сообщается также, что при обыске в районе взрыва было обнаружено еще 12 самодельных бомб и патроны. В настоящее время полиция выясняет, кто изготовил и заложил взрывные устройства.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет, уточняет агентство. Сообщается также, что при обыске в районе взрыва было обнаружено еще 12 самодельных бомб и патроны. В настоящее время полиция выясняет, кто изготовил и заложил взрывные устройства.
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