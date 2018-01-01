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    Британский миллионер и его семья погибли в авиакатастрофе

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    Британский миллионер и его семья погибли в авиакатастрофе

    Британский миллионер и его семья погибли в авиакатастрофе

    Глава кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли при крушении самолета в Австралии.

    Авиакатастрофа произошла накануне, 31 декабря. Одномоторный самолет DHC-2 Beaver рухнул в реку Хоксбери.

    В результате погибли все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров. Информацию о смерти миллионера уже подтвердили в компании Compass Group.

    Пол Уолш, председатель совета директоров Compass Group: «Мы шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Мысли всех в Compass Group с близкими и друзьями Ричарда. Мы выражаем им самые глубокие соболезнования».

    Compass Group — одна из крупнейших в мире компаний в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах и каждый год обслуживает около 4 млрд человек.

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