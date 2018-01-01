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    Российских туристов предупредили о смертельно опасной лихорадке в Таиланде

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    Российских туристов предупредили о смертельно опасной лихорадке в Таиланде

    Российских туристов предупредили о смертельно опасной лихорадке в Таиланде

    Ростуризм просит информировать туристов о вспышках лихорадки Денге в нескольких странах Юго-Восточной Азии.

    Ростуризм призвал туроператоров информировать всех, кто на новогодних каникулах выезжает на отдых в Юго-Восточную Азию, о вспышках лихорадки Денге в регионе. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

    Из сообщения Ростуризма: «Вспышки этой инфекции в 2017 году регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В настоящее время зарегистрирована вспышка лихорадки Денге в Шри-Ланке. Серьезная эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в Западной провинции в районе Канутари. Всего по стране зарегистрировано 48 тыс. заболеваний с 77 летальными исходами… Завозные случаи лихорадки Денге стали регистрироваться в России все чаще».

    Ведомство призывает туристов, которые планируют отдых в этих странах, заранее уточнять в Роспотребнадзоре и туристических агентствах данные об эпидемиологической ситуации в регионе.

    Лихорадка Денге — вирусное заболевание, его симптомами являются боли в суставах, сыпь, тошнота и рвота, увеличение лимфатических узлов. Вирус передается от людей, обезьян и даже летучих мышей. Переносчиками лихорадки обычно бывают комары.

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