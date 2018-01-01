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    В первое утро 2018 года на Ставрополье произошли два землетрясения

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    В первое утро 2018 года на Ставрополье произошли два землетрясения

    В первое утро 2018 года на Ставрополье произошли два землетрясения

    В Ставропольском крае наступивший 2018 год начался с подземных толчков.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, Единая геофизическая служба РАН утром 1 января зафиксировала сразу 2 землетрясения на территории Ставрополья.

    Главное управление МЧС по Ставропольскому краю: «В 8:35 и 8:38 (время совпадает с московским) на территории Курского района были зарегистрированы два сейсмособытия магнитудой 3,7 и 3,3 с эпицентром на глубине 10 километров».

    По информации спасателей, жертв и разрушений нет, обращений от населения не поступало.

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