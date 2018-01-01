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    «Яд в блестящей обертке»: в Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    «Яд в блестящей обертке»: в Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко

    «Яд в блестящей обертке»: в Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко

    «Яд в блестящей обертке»: в Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал Петра Порошенко «хладнокровным убийцей» собственного народа.

    Комментируя новогоднее обращение украинского президента, депутат заявил, что верить Порошенко могут только сумасшедшие и западное сообщество.

    Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «В этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет».

    Также Бальбек отметил, что Порошенко «добрым словом» пытается формировать сторонников в Крыму и в Донбассе в условиях «отторжения украинского населения от своих лидеров».

    При этом депутат Госдумы подчеркнул, что украинский народ даже в самых сложных ситуациях не падает духом, и не исключил, что украинцы «сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», передает RT.

    Напомним, Пётр Порошенко в своем новогоднем обращении назвал жителей Крыма и Донбасса «братьями и сестрами» Украины, а также заявил, что что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.

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