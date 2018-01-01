«Яд в блестящей обертке»: в Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал Петра Порошенко «хладнокровным убийцей» собственного народа.
Комментируя новогоднее обращение украинского президента, депутат заявил, что верить Порошенко могут только сумасшедшие и западное сообщество.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «В этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет».
Также Бальбек отметил, что Порошенко «добрым словом» пытается формировать сторонников в Крыму и в Донбассе в условиях «отторжения украинского населения от своих лидеров».
При этом депутат Госдумы подчеркнул, что украинский народ даже в самых сложных ситуациях не падает духом, и не исключил, что украинцы «сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», передает RT.
Напомним, Пётр Порошенко в своем новогоднем обращении назвал жителей Крыма и Донбасса «братьями и сестрами» Украины, а также заявил, что что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «В этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет».
Также Бальбек отметил, что Порошенко «добрым словом» пытается формировать сторонников в Крыму и в Донбассе в условиях «отторжения украинского населения от своих лидеров».
При этом депутат Госдумы подчеркнул, что украинский народ даже в самых сложных ситуациях не падает духом, и не исключил, что украинцы «сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», передает RT.
Напомним, Пётр Порошенко в своем новогоднем обращении назвал жителей Крыма и Донбасса «братьями и сестрами» Украины, а также заявил, что что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.
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