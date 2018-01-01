Жизнь впереди <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жизнь впереди 16+
    •  

    Полиция Берлина сообщает о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Hannibal Hanschke
    Полиция Берлина сообщает о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь

    Полиция Берлина сообщает о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь

    Полиция Берлина сообщает о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь
  • Фото: Reuters © 2018, Hannibal Hanschke

    • Германские правоохранители разбираются со случаями сексуальных домогательств, которые произошли в центре Берлина во время празднования Нового года.

    О жалобах на сексуальные атаки берлинская полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter. Информация о количестве таких обращений не приводится, но известно, что подозреваемые задержаны.




    В январе прошлого года в Кёльне в новогоднюю ночь около Кельнского собора и главного железнодорожного вокзала города происходили массовые нападения на женщин. Сообщалась, что их совершили около тысячи мигрантов, разделившиеся на группы. Тогда в полицию обратились более тысячи человек и заявили о домогательствах, грабежах, изнасилованиях и оскорблениях. Эти события вызвали широкий общественный резонанс в Германии. После этого немецкий кабмин ужесточил миграционное законодательство.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru