Полиция Берлина сообщает о сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь

Германские правоохранители разбираются со случаями сексуальных домогательств, которые произошли в центре Берлина во время празднования Нового года.
О жалобах на сексуальные атаки берлинская полиция сообщила в своем аккаунте в Twitter. Информация о количестве таких обращений не приводится, но известно, что подозреваемые задержаны.
В январе прошлого года в Кёльне в новогоднюю ночь около Кельнского собора и главного железнодорожного вокзала города происходили массовые нападения на женщин. Сообщалась, что их совершили около тысячи мигрантов, разделившиеся на группы. Тогда в полицию обратились более тысячи человек и заявили о домогательствах, грабежах, изнасилованиях и оскорблениях. Эти события вызвали широкий общественный резонанс в Германии. После этого немецкий кабмин ужесточил миграционное законодательство.
Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 31 декабря 2017 г.
Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen.
В январе прошлого года в Кёльне в новогоднюю ночь около Кельнского собора и главного железнодорожного вокзала города происходили массовые нападения на женщин. Сообщалась, что их совершили около тысячи мигрантов, разделившиеся на группы. Тогда в полицию обратились более тысячи человек и заявили о домогательствах, грабежах, изнасилованиях и оскорблениях. Эти события вызвали широкий общественный резонанс в Германии. После этого немецкий кабмин ужесточил миграционное законодательство.
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