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    Онкобольная американка вышла замуж за считаные часы до смерти

    2 комментария
    • Фото: Hospital People / facebook.com
    Онкобольная американка вышла замуж за считаные часы до смерти

    Онкобольная американка вышла замуж за считаные часы до смерти

    Онкобольная американка вышла замуж за считаные часы до смерти
  • Фото: Hospital People / facebook.com

    • В американском штате Коннектикут мужчина овдовел через 18 часов после свадьбы. Он знал, что его возлюбленная смертельно больна и проживет недолго, но не передумал на ней жениться.

    Как пишет издание The Sun, 35-летний Девид Мошер хотел сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года. Он не передумал жениться, когда у девушки обнаружили рак молочной железы.

    В течение года Хезер мужественно боролась с болезнью. Несмотря на проблемы со здоровьем, в конце 2017 влюбленные сыграли свадьбу в больничной часовне. Через 18 часов после церемонии новобрачная скончалась. Подруга невесты отметила, что любовь Хезер придавала ей сил, только благодаря этому чувству она не боялась смерти.

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