В РФ вступил в силу запрет на продажу алкогольных энергетиков

1 января в России вступает в силу запрет на производство и продажу алкогольных энергетических напитков.
В России в понедельник вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества. Соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» были приняты в июле 2017 года.
Согласно закону, запрет распространяется на напитки с содержанием этилового спирта менее 15% и с тонизирующими веществами в составе. Список запрещенных тонизирующих веществ должен быть установлен уполномоченным ведомством. Отметим, что в Москве и Московской области такой запрет действует с 2015 года.
Указанные поправки предусматривают также запрет на розничную продажу пищевой продукции с содержанием спирта, в том числе через Интернет, а также непищевой продукции с содержанием спирта — например, косметических средств — с помощью торговых автоматов.
Согласно закону, запрет распространяется на напитки с содержанием этилового спирта менее 15% и с тонизирующими веществами в составе. Список запрещенных тонизирующих веществ должен быть установлен уполномоченным ведомством. Отметим, что в Москве и Московской области такой запрет действует с 2015 года.
Указанные поправки предусматривают также запрет на розничную продажу пищевой продукции с содержанием спирта, в том числе через Интернет, а также непищевой продукции с содержанием спирта — например, косметических средств — с помощью торговых автоматов.
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