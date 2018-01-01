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    Запущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео. аварии в ЖКХ, Владивосток, Новый год, пиротехника, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗапущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео

    Запущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео

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    Запущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео

    Запущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео

    Запущенный рядом с ЛЭП новогодний фейерверк обесточил часть Владивостока: видео
    • Фото: vl.ru

      • Два района приморской столицы в новогоднюю ночь остались без света. Это происшествие прокомментировал глава города Виталий Веркеенко.

      В Facebook под сообщением об отключении электричества на Горной улице, которое случилось из-за запуска частного фейерверка, снайперски угодившего в высоковольтную линию, мэр Владивостока написал: «Извините за новогоднюю романтику».

      По информации РИА Новости, авария произошла из- за пневмохлопушки.

      Татьяна Кравченко, специалист по связям с общественностью филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК»: «Специалисты выехали на место, все наладили около 1:00 местного времени (18:00 31 декабря по Москве). Без света оставались районы Луговой и Авангарда, а также все, что вокруг этих районов. Это очень серьезная ситуация, хорошо, что в этом случае никто не пострадал».

      По словам Кравченко, горожан призывают выбирать места для запуска салютов и петард, не устраивать пиротехнические шоу возле трансформаторных станций и под линиями электропередачи.

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