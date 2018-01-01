Под Саратовом угонщик во время погони разбил похищенное авто и попал в больницу

В больнице провел новогоднюю ночь житель Саратовской области, который решил похитить припаркованную машину, убегая от полицейской погони, слетел в кювет и получил травмы.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, инцидент произошел накануне вечером в селе Новосельское Аркадакского района. Местный житель припарковал автомобиль Nissan Almera у дома и родителей, пошел поздравлять их с наступающим Новым годом, оставив с ключи в замке зажигания. Он обратился в полицию, как только обнаружил пропажу иномарки.
Начальник участковых уполномоченных полиции в этот момент проводил в селе профилактический обход, быстро прибыл по указанному адресу и вместе с хозяином угнанной машины бросился в погоню за злоумышленником. Настигли его в 5 километрах от села. Похититель пытался уйти от преследования, не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии он получил травмы и был доставлен в больницу, а разбитый Nissan Almera вернулся к хозяину.
Угонщиком оказался 32-летний житель Аркадака, в отношении него возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взято обязательство явиться в полицию, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Начальник участковых уполномоченных полиции в этот момент проводил в селе профилактический обход, быстро прибыл по указанному адресу и вместе с хозяином угнанной машины бросился в погоню за злоумышленником. Настигли его в 5 километрах от села. Похититель пытался уйти от преследования, не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии он получил травмы и был доставлен в больницу, а разбитый Nissan Almera вернулся к хозяину.
Угонщиком оказался 32-летний житель Аркадака, в отношении него возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взято обязательство явиться в полицию, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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