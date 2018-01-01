Порошенко рассказал о главном ресурсе украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко в своем новогоднем обращении рассказал, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас».
В своей речи Порошенко обратился к жителям Донбасса и Крыма, заявив, что Украина — их дом. Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова украинского лидера циничными.
Алексей Пушков, сенатор: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина“. У цинизма, похоже, нет границ».
Точку в вопросе о принадлежности Крыма поставил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью итальянской газете Libero он заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда. Тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
В своей речи Порошенко обратился к жителям Донбасса и Крыма, заявив, что Украина — их дом. Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова украинского лидера циничными.
Алексей Пушков, сенатор: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина“. У цинизма, похоже, нет границ».
Точку в вопросе о принадлежности Крыма поставил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью итальянской газете Libero он заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда. Тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
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