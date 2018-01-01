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    Сборная России по буллитам проиграла Швеции в матче молодежного ЧМ

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    • Фото: russiahockey /instagram.com
    Сборная России по буллитам проиграла Швеции в матче молодежного ЧМ

    Сборная России по буллитам проиграла Швеции в матче молодежного ЧМ

    Сборная России по буллитам проиграла Швеции в матче молодежного ЧМ
  • Фото: russiahockey /instagram.com

    • Молодежная сборная России уступила шведской команде по буллитам со счетом 3:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Встреча прошла в Баффало, штат Нью-Йорк. В первом периоде шведы дважды вырывались вперед. Забросить шайбы удалось Лиасу Андерссону и Тимоти Лильегрену. Российские хоккеисты сравняли счет благодаря удачным броскам Дмитрия Соколова и Клима Костина.

    За пять минут до финальной сирены Гленн Густафссон вновь вывел шведов вперед. Но Алексей Полодян опять восстановил равновесие. В овертайме отличиться ни одной из команд не удалось. В серии послематчевых буллитов победу вырвали шведы.

    Сборная России заняла третье место в группе В (7 очков). В четвертьфинале россияне встретятся с командой США. Шведская команда оказалась на первом месте в группе, передает ТАСС.

    Ранее сегодня молодежной сборной США удалось обыграть финнов в матче группы А на ЧМ. Встреча завершилась со счетом 5:4. В составе хозяев турнира шайбы забросили Трент Фредерик, Кейси Миттельштадт, Джоуи Андерсон (дважды) и Адам Фокс. Среди гостей отличились Опели Рясянен, Эли Толванен, Йоона Коппанен и Кристиан Весалайнен.

    США оказались на втором месте в группе (8 очков). Лидирует молодежная сборная Канады (10). Финляндия на третьей строчке (6).

    Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.


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