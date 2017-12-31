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Шойгу поблагодарил военных за освобождение Сирии от боевиков

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Шойгу поблагодарил военных за освобождение Сирии от боевиков

Шойгу поблагодарил военных за освобождение Сирии от боевиков

Шойгу поблагодарил военных за освобождение Сирии от боевиков
  • Фото: mil.ru

    • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных, освобождавших Сирию от террористов. Видеопоздравление Шойгу появилось на сайте военного ведомства.

    Шойгу отметил, что 2017 году было сделано многое для обороноспособности России: было продолжено как перевооружение армии и флота, так и совершенствование боевой подготовки войск. Кроме этого, была проведена работа по решению вопросов социального обеспечения военнослужащих, их семей и ветеранов.

    Сергей Шойгу: «Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев».

    Глава Минобороны также выразил признательность всем, кто встречает новогодние праздники на боевом посту.

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