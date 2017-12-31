Новый год добрался до Омска

Российские города один за одним встречают Новый 2018 год. Праздник уже добрался до Омска.
Жители Омска встретили Новый год, когда в Москве на часах было 21:00. Между тем в столице жители уже участвуют в массовых праздничных мероприятиях и ждут новогодний салют (он будет запущен с 38 точек).
Ранее Новый год встретили в Сибири, самых северных городах страны и на Дальнем Востоке.
Телеканал НТВ впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов — смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00.
Ранее Новый год встретили в Сибири, самых северных городах страны и на Дальнем Востоке.
Телеканал НТВ впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов — смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00.
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