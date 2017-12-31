Патриарх Кирилл попросил мира для Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя попросил принести мир на Украину.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта».
Патриарх попросил воцарения мира на просторах исторической Руси, а также справедливости, света и правды для мятущихся и страдающих, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл: «Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше».
Предстоятель также призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и «работать достойно».
Патриарх попросил воцарения мира на просторах исторической Руси, а также справедливости, света и правды для мятущихся и страдающих, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл: «Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше».
Предстоятель также призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и «работать достойно».
Комментарии