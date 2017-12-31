Патриарх Кирилл попросил мира для Украины

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Патриарх Кирилл попросил мира для Украины

Патриарх Кирилл попросил мира для Украины

Патриарх Кирилл попросил мира для Украины
  • Фото: patriarchia.ru

    • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя попросил принести мир на Украину.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта».

    Патриарх попросил воцарения мира на просторах исторической Руси, а также справедливости, света и правды для мятущихся и страдающих, передает ТАСС.

    Патриарх Кирилл: «Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше».

    Предстоятель также призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и «работать достойно».

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